Goldbarren mit falscher Schweizer Prägung im Umlauf

In den vergangenen drei Jahren seien demnach Goldbarren im Wert von mindestens 50 Millionen US-Dollar mit gefälschten Prägungen von vier Schweizer Raffinerien identifiziert worden. Diese seien in Tresoren von JPMorgan Chase & Co. gelagert worden, einer der im Goldmarkt wichtigsten Banken. Das berichten Führungskräfte von Goldraffinerien, Banken und andere Quellen der Branchen.

Hälfte des Goldes wird in der Schweiz raffiniert

Einige davon bestätigten, dass mindestens 1000 Barren gefunden wurden. Das ist ein vergleichsweise geringer Anteil in Anbetracht des Gesamtvolumens der Goldindustrie, die zwischen 2 und 2,5 Millionen Goldbarren pro Jahr herstellt. Da die Fälschungen aber sehr real wirkten, könnten Tausende mehr unentdeckt geblieben sein.

Die Schweiz ist der grösste Goldverarbeiter der Welt. Mit 500 Tonnen wird hier jährlich die Hälfte der weltweiten Goldproduktion raffiniert. Vier der weltgrössten Goldraffinerien, deren Produkte von den internationalen Edelmetallbörsen anerkannt werden, befinden sich in der Schweiz, darunter drei im Tessin: Argor-Heraeus in Mendrisio, Pamp in Castel San Pietro, Valcambi in Balerna und Metalor in Marin NE. Wichtigste Abnehmer sind Italien und die arabischen Länder.

Umgehung der Vorschriften gegen Geldwäscherei

«Die neusten Fälschungen wurden hochprofessionell angefertigt», sagte Michael Mesaric, Chef von Valcambi, der grössten Raffinerie der Schweiz. Es könne zwar sein, dass einige Tausende bereits gefunden wurden, die Wahrscheinlichkeit sei jedoch hoch, dass «viele mehr im Umlauf» seien und die Fälschungsart noch immer funktioniere.

Das liege vor allem an der Beschaffenheit der neuartigen Fälschungen: Falsche Goldbarren bestehen herkömmlicherweise aus einem günstigeren Metall und sind nur vergoldet - so sind sie recht einfach zu erkennen. Die Barren mit gefälschter Prägung bestehen jedoch aus hochkarätigem Gold, nur die Prägungen sind unecht. So können weltweite Massnahmen, um den Handel mit Konfliktmineralien zu stoppen, umgangen werden. Auch Geldwäsche könnte so einfacher möglich sein.