Französischer Ex-Premier soll Millionen bei CS versteckt haben

Das wöchentlich erscheinende Satire-Magazin «Le Canard Enchaîné» reproduzierte einen Auszug aus einem Brief, den die französische Steuerbehörde 2015 an die Erben von Raymond Barre geschickt hat. Auf dem zu einem unbestimmten Zeitpunkt in Basel eröffneten Konto meldet die Verwaltung Ende August 2007, das heisst wenige Tage nach dem Tod des Staatsmannes, einen «Wertpapierbestand» in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro.