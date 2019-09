Bleibt meine Hypothek im Alter tragbar?

Von Martin Spieler (publiziert am Tue, 17 Sep 2019 02:50:17 +0000)

In zwei Jahren gehe ich in Pension. Zwar freue ich mich auf diese Zeit, aber ich mache mir Sorgen wegen meiner hohen Hypothek auf meiner Eigentumswohnung, zumal ich kein riesiges Vermögen habe und auch mit der Rente keine Stricke zerreissen kann. Ich getraue mich nicht auf die Bank zu gehen, weil ich fürchte, dass man von mir eine Amortisation verlangt. Was soll ich tun? R.P.