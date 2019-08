Argentinien will mit IWF über Fälligkeit von Krediten verhandeln

Zuletzt war ein Team des IWF in Buenos Aires, um die von dem Fonds geforderten Sparmassnahmen und Reformen zu überprüfen. Nach der Ankündigung von Finanzminister Hernán Lacunza sagte IWF-Sprecher Gerry Rice: «Wir verstehen, dass die Regierung diesen Schritt gemacht hat, um für Liquidität zu sorgen und die Reserven zu schützen. Wir stehen in diesen herausfordernden Zeiten an der Seite von Argentinien.»