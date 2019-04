Warum Immobilienfonds immer riskanter werden

Der an Schweizer Börse SIX gehandelt Immofonds wird von der AG für Fondsverwaltung verwaltet, hinter der die Kantonalbanken von Aargau, Schwyz und Zug als Hauptaktionäre stehen. Der Fonds hat eine lange Geschichte und investiert seit über 60 Jahren gesamtschweizerisch in Wohnliegenschaften in städtischen Zentren und Agglomerationen.

Um eine gute Diversifikation sicherzustellen, wurde das Depot des Fonds in den letzten Jahren schrittweise mit 40 Prozent Neubauten ergänzt. Damit sie eine gute Portfoliosubstanz gewährleisten kann, setzt die Fondsleitung laut eigenen Angaben bei der Auswahl der Anlageobjekte auf Qualität vor Quantität. Dabei investiert der Immofonds in erster Linie in Objekte mit einem Anlagewert zwischen fünf und 30 Millionen Franken. Der Fokus liegt auf Wohnimmobilien und der Anteil an kommerziell genutzten Liegenschaften darf die Schwelle von 15 Prozent der Gesamtverkehrswerte der Immobilien nicht übersteigen. Das gibt dem Fonds eine gewisse Stabilität.

Dennoch schaffen die steigenden Leerstände im Schweizer Immobiliensektor ein Risiko auch für diesen Fonds. Ein zusätzliches Risiko entsteht, falls die Zinsen später dann auch in der Schweiz einmal steigen würden. Derzeit erwarte ich allerdings keine Zinserhöhung hierzulande. Die Immobilienpreise dürften den Höhepunkt aber bereits überschritten haben.

Diese Risikofaktoren zusammen haben dazu geführt, dass es bei den meisten Immobilienfonds in den letzten Monaten zu Kursrückgängen gekommen ist. Einige der Negativnachrichten dürfte wohl bereits in den tieferen Kursen enthalten sein. Falls die Leerstände deutlich zunehmen und die Zinsen später tatsächlich steigen würden, wäre mit noch stärkeren Rückschlägen zu rechnen. Vorderhand sehe ich dafür aber keinen Anlass.

Da einiges an negativen Nachrichten schon in den Kursen drin ist, würde ich auf dem aktuellen Niveau nicht einfach die gesamte Position abstossen, zumal Sie das Geld offenbar nicht benötigen und die Fondsanteile weiterhin eine attraktive Rendite versprechen.