So sparen Sie mit der Säule 3a richtig Geld

Die Säule 3a

Angestellte können im Jahr 2017 bis zu 6768 Franken in die Säule 3a einzahlen. In der Regel sinkt damit die Steuerrechnung um etwas weniger als ein Drittel des überwiesenen Betrags (Grenzsteuer von rund 30 Prozent). Selbstständigerwerbende ohne Pensionskasse können sogar 20 Prozent ihres Jahreslohns oder höchstens 33 840 Franken abziehen. Beim späteren Bezug wird zwar wiederum eine Steuer fällig, dies aber zu einem deutlich günstigeren Vorzugssatz.



Es ist empfehlenswert, ein zusätzliches Konto zu eröffnen, wenn der angesparte Betrag die Grenze von 50 000 Franken überschritten hat. Später können die Säule-3a-Guthaben gestaffelt über mehrere Jahre verteilt aufgelöst werden. So lassen sich legal Steuern sparen. Denn der Steuerpflichtige ist tiefer in der Progression, wenn er mehrere kleinere Ausschüttungen deklariert. Ein Rechenbeispiel ergibt für ein Ehepaar mit drei Konten und Guthaben zwischen 65 000 und 85 000 Franken im Kanton Bern eine Gesamtsteuerbelastung von 3,5 bis 3,9 Prozent. Im Kanton Zürich beträgt sie für alle drei Ausschüttungen 4,8 Prozent (Berechnung: VZ Vermögenszentrum). ki