Lausige Beratung? Wechseln Sie die Bank!

Von Martin Spieler (publiziert am Thu, 18 Apr 2019 02:50:31 +0000)

Wir sind eine junge Familie mit zwei Kindern, haben ein Haus mit 700’000 Franken Hypothek. Wir haben noch Erspartes in der Höhe von 300’000 Franken. Sollen wir unser Kapital auf der Bank lassen oder langfristig mit einem Zeithorizont von 20 Jahren in Aktien, Fonds, Anleihen investieren? Die Banken möchten alle Geld machen mit ihren aktiv verwalteten Fonds mit hohen Gebühren und bieten leider keine Beratung mit ETFs an. R.L.