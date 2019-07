40 Stunden schuften für weniger als 4335 Franken

Tendenziell hat sich der Anteil Personen, die in einer Tieflohnstelle beschäftigt sind, reduziert: von 12,8 Prozent im Jahr 2008 auf 12 Prozent im Jahr 2016, was vor allem auf die Abnahme bei den Frauen zurückzuführen ist. Das heisst aber: Noch immer verdient fast jeder achte Arbeitnehmende so wenig. Bei den Frauen ist es sogar jede sechste Arbeitnehmende.

Besonders viele Tieflohnstellen verzeichnet die Branche «Sonstige persönliche Dienstleistungen», zu der Coiffeurgeschäfte oder die chemische Reinigung gehören. Mehr als 59 Prozent aller Jobs fallen hier in diese Kategorie. Auch in der Gastronomie und in der Hotelbranche (Beherbergung) verdient die Hälfte der Angestellten im Schweizer Vergleich sehr wenig.