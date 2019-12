Geld? Glück? Oder beides? Eine Frau denkt die Wirtschaft neu

«Island verwendet mehr Antidepressiva als die Nachbarländer», sagte sie. «Wir müssen die Prävention stärken, durch Sport und Kunst.»

In den vergangenen zwei Monaten hatten bereits die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern Kritik am Ziel des reinen Wirtschaftswachstums geübt.

Ardern sagte im September, Wirtschaftswachstum sei zwecklos, wenn die Menschen nicht davon profitieren. Sturgeon plädierte im August dafür, dass moderne Volkswirtschaften mehr Ressourcen für die Bereiche psychische Gesundheit, Kinderbetreuung, Elternurlaub sowie grüne Energie bereitstellen.

Die schottische Erste Ministerin Nicola Sturgeon. Foto: Kirsty O'Connor/Press Association

Die von ihr und ihren Amtskolleginnen geförderte Initiative dürfe jedoch nicht als weibliche Gegenreaktion gegen den Populismus angesehen werden, sagte Jakobsdottir. «Es ist sehr wichtig, alle Geschlechter am Tisch zu haben – es beeinflusst die Art und Weise, wie man denkt, und dann werden verschiedene Entscheidungen getroffen.»

Andere Länder wie Bhutan haben sich bereits von reinen wirtschaftlichen Messwerten verabschiedet. Das Himalaja-Königreich erfasst bei seinen Einwohnern mit einem Fragebogen das sogenannte Bruttonationalglück.

Dieser Messwert ist seit dem Jahr 2008 in der Verfassung als Alternative zum Bruttoinlandprodukt verankert. Er misst nicht bloss subjektives Wohlbefinden und Glück, sondern auch soziale und ökologische Lebensumstände, wie sie sich für die unmittelbar davon Betroffenen darstellen.

Kritik von renommierten Ökonomen

Die Wachstumskritik treibt inzwischen auch renommierte Ökonomen um. Der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz gehört zu mehreren Wirtschaftswissenschaftlern, die argumentieren, dass das Bruttoinlandprodukt die Folgen von Klimawandel, Ungleichheit, digitalen Dienstleistungen und anderen Phänomenen, die moderne Gesellschaften prägen, nicht erfasst.

In einem Artikel in der britischen Zeitung «The Guardian» von vergangenem Monat schrieb Stiglitz, die globale Finanzkrise 2008 sei «das ultimative Beispiel für die Mängel bei den häufig verwendeten wirtschaftlichen Kennzahlen». So habe das Bruttoinlandprodukt keine Verzerrungen auf dem aufgeblähten US-Wohnungsmarkt aufdecken können, welche die Krise ausgelöst haben.