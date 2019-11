«Für seinen Mallorca-Flug ist jeder selbst verantwortlich»

Aber was genau passiert, wenn man diese 5 Tonnen Kohlendioxid bei Atmosfair kompensiert?

Von dem Geld finanzieren wir Projekte, die in anderen Teilen der Welt dafür sorgen, dass weniger CO 2 ausgestossen wird. Die Kompensationszahlung entspricht den Kosten für die entsprechende Technologie vor Ort, etwa wenn wir kleine Biogasanlagen für Bauernfamilien in Nepal bauen. Wichtig dabei ist: Wir sind selbst in den Projekten aktiv und bekommen später von der UNO die CO 2 -Minderungen bescheinigt. Wir kaufen keine CO 2 -Zertifikate.

Warum nicht?

Wir trauen den Regelungen nicht. Aus der Praxis wissen wir, dass auch die besten CO 2 -Standards Lücken haben.

Worin genau besteht der Unterschied zwischen dem Handel mit Zertifikaten und dem, was Sie machen?

Ein Händler kauft ein CO 2 -Zertifikat vielleicht von einem Zwischenhändler, der kann zwei Schritte weg sein von dem, der das Projekt betreibt. Er ist nicht vor Ort. Wenn wir Fotovoltaik-Panels für die ländliche Elektrifizierung von Dörfern in Afrika kaufen, können wir sagen, was wir mit dem Geld gemacht haben. Die Standards prüfen aber nicht, wie viel Geld beispielsweise wirklich in einem Projekt ankommt.

Zum Beispiel, ob eine Anlage für Biobrennstoffe ohnehin gebaut worden wäre?

Genau. Von 2 Millionen Euro, die unser Biomassekraftwerk in Indien gekostet hat, haben wir 1,8 Millionen Euro gezahlt und unterstützen es wie bei einem Einspeisetarif pro Kilowattstunde, weil der indische Tarif nicht ausreicht. Wir können ziemlich sicher sein, dass das ohne uns nicht liefe. Andere würden vielleicht in einem ähnlichen Projekt nur 100'000 Euro geben – aber sie kriegen die gleiche Menge Kompensation. Klar, die CO 2 -Minderungen sind da, das andere Kraftwerk läuft auch. Aber das täte es wahrscheinlich sowieso!

Viele Mitbewerber haben niedrigere Preise als Atmosfair. Woran erkennt man eine realistische Summe?

Die hängt auch von der eingesetzten Technologie ab. Aber wenn eine Tonne CO 2 in der Kompensation deutlich weniger als 20 Euro kostet, sollte man sich erklären lassen, wozu der Beitrag verwendet wird. Man bekommt vielleicht ein Zertifikat dafür, aber das kann wertlos sein. Und die Passagiere denken bei solchen Preisen nicht um, dass Fliegen durch die Umweltkosten eigentlich teuer ist.

Wer kompensiert bei Ihnen am häufigsten? Firmen oder Einzelpersonen?

Vor zwei Jahren war das Verhältnis noch ziemlich genau 50:50. Inzwischen sind es zu etwa 80 Prozent Privatpersonen, die haben viel stärker zugenommen.

Was sagen Sie jemandem, der argumentiert, Kompensation bringe nichts, solange in China 180 Flughäfen gebaut werden?

Dass das Quatsch ist.

Quatsch, den man oft hört.

Aber ich muss doch verantworten, was ich verändern kann. Flughäfen in China kann ich nicht beeinflussen. Für seinen Mallorca-Flug ist jeder selbst verantwortlich.

Wie oft fliegen Sie selbst?

Privat bin ich noch nie geflogen. Als Umweltaktivist war das unvorstellbar, in so ein Ding einzusteigen. Das erste Mal überhaupt bin ich für Atmosfair geflogen, 2010 nach Nigeria, glaube ich.

War anscheinend nicht so beeindruckend.

Doch, weil ich mich an Bord richtig unwohl gefühlt habe. Auch heute mache ich beruflich in Europa alles mit dem Zug, aber nach Afrika oder Asien fliege ich aus Zeitgründen. Aber ich kriege immer noch keinen Bissen runter. Flugreisen sind für mich kein Erlebnis. Bahnreisen schon. Die nach Kyoto zur Klimakonferenz zum Beispiel.

Dafür gabs nicht so viel Aufmerksamkeit wie für Greta Thunbergs Segeltrip.

Über die Kritik daran habe ich mich ziemlich geärgert. Fragen wie «Was will uns Greta damit sagen?» sind typisch: Wir suchen Haare vor allem in fremden Suppen. Bloss weil sich in Zeiten von Instagram niemand mehr vorstellen kann, eine Sache allein aus Überzeugung zu tun.

Wie stehen Sie zur globalen Klimabewegung der «Fridays for Future»?

Ich finde das super und gehe auch mal mit. Mir gefällt, dass sie lösungsorientiert sind: Früher war es bei Studenten eher Kapitalismuskritik, ganz schön theoretisch und viel Marx. Wichtig, aber heute ist es gezielter.

Glauben Sie, wir schaffen es, den Temperaturanstieg auf 2 Grad Celsius zu begrenzen?

Dazu muss ich nicht optimistisch sein. Dass wir es können, ist keine Frage.

Aber werden wir es?

Ich würde sagen: 50:50.