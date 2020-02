Fabrikherr in Bikerjacke Der Softwarespezialist und Start-up-Veteran Vincenzo Russi prägt die italienische Start-up-Szene. Ulrike Sauer

«Ich kümmere mich darum, dass das Fliessband in unserer Fabrik immer mit Nachschub versorgt ist», sagt der E-Novia-Chef Vincenzo Russi. Foto: PD

In der Gründerszene hat Vincenzo Russi einen ungewöhnlichen Job. Er ist Fabrikherr, wenn auch ein moderner. Lässige Bikerjacke, sonniges Gemüt, lockerer Umgang. Statt Waschmaschinen oder Roboter stellt seine Fabrik innovative Firmen her. Seit 2015 liefen bei E-Novia, der Mailänder Enterprises Factory, 21 Unternehmen vom Band. Neun weitere Projekte sind in der Mache. «Ich kümmere mich darum, dass das Fliessband in unserer Fabrik immer mit Nachschub versorgt ist», sagt der E-Novia-Chef.

Russi, 61, ist ein Veteran der Start-up-Szene. Ende der Neunzigerjahre hat er zuerst im Silicon Valley und dann in Boston zwei amerikanische Firmen gegründet. Später war er als Business Angel in Italien tätig. Mit E-Novia wollte er eine Alternative zum schlechten Wachstumsumfeld für Gründer in Italien bieten, das auf diesem Feld abgeschlagen hinter vielen anderen europäischen Ländern liegt. «Wir suchten nach einem italienischen Weg der Innovation», sagt der promovierte Computer- und Software-Spezialist.

Wo sind wir stark?

Am Anfang stand die Frage: Wo sind wir stark? Es sei sinnlos, in Konkurrenz zur Digitalwirtschaft in Kalifornien, zu Firmen für Cybersicherheit in Israel oder zur Fintech in London zu treten. In Mailand besann man sich lieber auf die anerkannten Stärken Italiens. E-Novia verbinde die «hervorragenden technischen Universitäten und die hoch entwickelte Ingenieurkultur des Landes» mit den Sparten Präzisionsmechanik und Transportmechanik, sagt Russi. Denn auf beiden Seiten liege viel Innovationspotenzial brach. «Trotz exzellenter Universitäten sind die Italiener schwach darin, kreative Unternehmen zu gründen», sagt er.

Das italienische Start-up-Register führt 10'882 Firmen. Die Zahl der Neugründungen stockt, die Zahl der Beschäftigten geht zurück, der Umsatz sinkt. Zusammen setzten die Firmen im vergangenen Jahr 1,1 Milliarden Euro um. Italienische Start-ups beschäftigen im Schnitt nur 0,8 Mitarbeiter. «Diese Zahlen sind Italiens nicht würdig», findet Russi. «Wir betreiben Innovation, indem wir neue Unternehmen gründen.»

«Mein Ziel ist es, kulturellen, sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Reichtum zu schaffen.» Vincenzo Russi, Chef E-Novia

Wichtigster Rohstoff sei der Zugang zu den Universitäten. Dort spüre man Ideen auf, setze sie auf die Fertigungsanlage in der 2600 Quadratmeter grossen Firmenschmiede in der zentralen Via San Martino. «Wir haben eine Fabrik mitten ins Zentrum von Mailand zurückgeholt», sagt Russi. Und sauber sei sie auch.

Entstanden ist E-Novia 2015 in einer Garage der Technischen Hochschule Mailand. 2019 machte es zusammen mit seinen Firmen 22 Millionen Euro Umsatz und beschäftigte 260 Mitarbeiter. Im Frühjahr 2021 will die Start-up-Schmiede an die Börse.

Der Erfolg seiner bekanntesten Firmen ist für Russi Beleg, dass das Modell funktioniert. Besonders stolz ist er auf Blubrake, den Hersteller innovativer ABS-Bremsen für E-Bikes, der sogar Bosch ausstechen konnte. Das überzeugte auch die Marke Bulls, die 2020 vier deutsche E-Bikes mit dem Blubrake-ABS ausstattet. Doch Geld sei nicht alles, sagt Russi: «Mein Ziel ist es, kulturellen, sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Reichtum zu schaffen.»