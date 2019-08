EuroAirport im Vorteil bei Klimaabgabe auf Tickets

Erstmals wird in diesem Jahr die Marke von neun Millionen Passagieren geknackt. Flughafendirektor Matthias Suhr rechnet bereits mit Szenarien von 12 und 15 Millionen Passagieren. Das angepeilte Wachstum könnte jetzt noch schneller vonstattengehen, wenn der Bund ernst macht mit einer Abgabe auf Flugtickets. Diese soll sich auf 30 bis 120 Franken belaufen und kann am Euro-Airport (EAP) nur mit der Zustimmung Frankreichs eingeführt werden. Gleichzeitig sind neun von zehn Passagieren nicht von der französischen Abgabe betroffen, die nächstes Jahr eingeführt wird. Die Abgabe beschränkt sich auf die wenigen französischen Flugrechte. Frankreich will Passagiere mit 1.50 bis 18 Euro pro Flug fürs Klima zur Kasse bitten.

Forderung nach tieferen Steuern

Da der EAP zur Hauptsache von Low-Cost-Carriern wie Easyjet oder der stark wachsenden Wiz Air dominiert wird, wäre unter diesen Bedingungen der Boden geebnet, um im Standortwett­bewerb mit Zürich-Kloten und Genf-Cointrin weiter zu punkten. Durch die geplante Bahnanbindung wird der Euro-Airport zudem für Schweizer Kundinnen und Kunden aus dem ganzen Land noch attraktiver.

Der Staatsvertrag, der den Betrieb am EAP regelt, erweist sich jeweils dann als Knacknuss und Streitfall, wenn er abgeändert werden soll. Während Jahren wurde um ein neues Steuerregime gerungen. Schweizer Firmen wehrten sich dagegen, dass sie nach französischem Recht besteuert werden sollten. Kleine Firmen wären somit doppelt so hoch belastet worden. Nach langem Ringen wurde 2016 ein Abkommen unterzeichnet und der bestehende Staatsvertrag zum Flughafen ergänzt. Die Übereinkunft sieht ausdrücklich «die Weiterentwicklung und die Attraktivität des Flughafens und dessen Aktivitäten» vor, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten von Anfang November 2016 heisst.

Der als diplomatischer Erfolg der Schweiz verkündete Deal war gemäss dem Basler Volkswirtschaftsdirektor Christoph Brutschin allerdings alles andere als ein Weihnachtsgeschenk der Franzosen. Der Flughafen muss dem französischen Fiskus seither Steuern in unbekannter Höhe abliefern. Zudem erhält die französische Zivilluftfahrt jährlich sechs Millionen Euro für ihre Dienste. Früher hatte sie gratis gearbeitet.

Sollte die Schweiz im Rahmen der Klimadebatte tatsächlich ­fordern, dass ihre Klimaabgabe auch für den Euro-Airport gelten soll, würde sie also genau das Gegenteil dessen wollen, was sie beim letzten Steuerdeal angestrebt hat: eine höhere und nicht eine tiefere Belastung.