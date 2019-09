Entwicklungshilfe für Wasserstoff-Autos

Doch es gibt ein Problem: Gerade für private Verbraucher ist das Netz an Wasserstoff-Tankstellen sehr dünn – es gibt kaum Standorte. Eigentlich nur eineinhalb: eine öffentliche Tankstelle in Hunzenschwil AG und eine bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf ZH, bei der man sich aber registrieren muss.

Um Wasserstoff als Antrieb zu fördern, hat sich im Mai 2018 ein Verein gegründet. Mit dabei sind unter anderem Unternehmen, die heute schon herkömmliche Tankstellen betreiben, wie Agrola, Avia oder Coop. Ziel des Vereins ist es, bis zum Jahr 2023 ein flächendeckendes Tankstellennetz für Wasserstoff-Fahrzeuge aufzubauen. Für nächstes Jahr sind denn auch vier weitere Tankstellen über die Schweiz verteilt geplant.

Wenig Wasserstoff-Autos

Doch selbst bei einem ausgebauten Tankstellennetz: Das Angebot an Autos mit Wasserstoff­antrieb ist sehr dünn. Da gäbe es etwa den Toyota Mirai. Mit 80000 Euro ist er allerdings teuer. Toyota will im nächsten Jahr die zweite Generation des meistverkauften Brennstoffzellen-Fahrzeugs auf den Markt bringen, wie der Autohersteller gerade erst verlauten liess. Und Mitte September konnte Toyota vermelden, dass man den 10'000. Mirai produziert hat – nach bereits fünf Jahren auf dem Markt.

Autoprofessor Ferdinand Dudenhöffer kommt deshalb zu einem wenig positiven Ausblick für Personenwagen: «In den nächsten fünfzehn Jahren ist Wasserstoff für PW wenig marktfähig. Der Weg geht klar über das batteriegetriebene Fahrzeug», sagt Dudenhöffer.

«In den nächsten fünfzehn Jahren ist Wasserstoff für Personenwagen wenig marktfähig.»Ferdinand Dudenhöffer, Professor für Automobilwirtschaft

Das heisst nun aber nicht, dass der Antrieb an sich klinisch tot ist. Denn gerade bei Lastwagen sieht die Situation anders aus. Vorwärtsmachen will etwa die Hydrospider AG, an welcher der Energieriese Alpiq beteiligt ist. Sie will bis Ende Jahr eine Produktionsstätte für Wasserstoff in Niedergösgen SO eröffnen. Ein Vorteil der Lastwagen sei, dass speziell in der Verteillogistik die Fahrten genau planbar seien, die Fahrzeuge also immer wieder an denselben Ort zurückkämen, sagt Amédée Murisier, Verwaltungsratsmitglied Hydrospider AG und Head Hydro Power Generation Alpiq. «So ist es einfacher, ein Tankstellennetz aufzubauen, das auf die Bedürfnisse der Kundengruppe abgestimmt ist.»