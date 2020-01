Düstere Prognose: Die Mächtigen fürchten sich vor Umweltrisiken

Neben Ängsten vor Umwelt- werden auch technologische Risiken als wachsend angesehen. «Cyberangriffe sind zu einer häufigen Gefahr für Einzelpersonen und Unternehmen geworden», heisst es im Report. Die Umfragen des WEF bewerten solche Angriffe als das weltweit zweithäufigste Risiko für die Geschäftstätigkeit in den nächsten 10 Jahren.

Studie warnt vor Zögern

Zeit, diese Herausforderungen anzugehen, bleibt laut den Autoren des Reports wenig. «Die Welt kann nicht warten, bis sich der Nebel der geopolitischen und geoökonomischen Unsicherheit auflöst», heisst es im Report.

In Schlüsselfragen wie Wirtschaft, Umwelt, Technologie und öffentliche Gesundheit müssten die Beteiligten Wege finden, um in einer unruhigen globalen Landschaft schnell und zielgerichtet zu handeln, heisst es in der Studie. «Wenn man sich dafür entscheidet, die gegenwärtige Periode in der Hoffnung zu überstehen, dass das globale System ‹zurückschnellt›, läuft man Gefahr, entscheidende Zeitfenster zu verpassen, um die drängenden Herausforderungen anzugehen», warnen die Autoren.