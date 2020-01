Die Unterwasser-Datensammler

Das Team aus etwa zehn Mitarbeitern ist überall in der Welt unterwegs – im Mittelmeer genauso wie in den Korallenriffen der Karibik. Angesichts von Klimawandel und Umweltverschmutzung wird die Fülle der Einsatzmöglichkeiten immer grösser: So geht es beispielsweise um Fischbestände, Vorarbeiten für den Bau eines Hafens oder auch darum, den Plastikmüll in der Tiefe des Meeres zu dokumentieren. Die Daten, die Planblue ermittelt, können auch für Umweltstudien genutzt werden, die zum Beispiel untersuchen, ob ein Korallenriff noch intakt ist und als Befestigungsschutz bei Hurrikans funktioniert.

Oberflächen und Wasser scannen

Gründer Joost den Haan will mit der Firma etwas Gutes tun, wie er sagt. «Uns ist es wichtig, dass jeder versteht, wie wichtig der Meeresboden für uns Menschen ist und wie abhängig wir sind. Die Umweltgesetzgebung sollte deshalb verschärft werden», fordert er.

Das Start-up ist auch in Projekte der Raumfahrtagenturen Nasa und Esa involviert und fängt dort an, wohin die besten Erdbeobachtungssatelliten nicht mehr schauen können – nämlich unter Wasser. «Algenblüten, die sich an der Meeresoberfläche befinden, sind noch für Satelliten im All sichtbar, viel tiefer können Satelliten nichts mehr aufzeichnen», sagt der Geschäftsführer.

Planblue arbeitet mit normalen und mit Hyperspektral-Kameras, die verschiedene Wellenlängen erfassen, die wiederum darüber Aufschluss geben, wie der Meeresboden beschaffen ist. «Wir haben gerade ein neues kleineres Kamerasystem entwickelt, das in einen Koffer passt», sagt Den Haan. Es wird das bisherige grosse klobige System ablösen.

«Unsere Technologie kann alle Oberflächen unter Wasser scannen und abbilden», erläutert Mitgründerin Hannah Brocke. «Wir nehmen riesige Datenmengen auf und visualisieren dann die Informationen, die den Kunden interessieren, farblich.» Die Nachfrage ist gross, doch gibt es Grenzen für das Start-up: «Industrien wie Bergbau, Öl und Gas wollen wir nicht unterstützen», sagt Den Haan.