Keine nachhaltige Therapie gegen hohe Medikamentenpreise

Prämientreiber Medikamentenkosten

Die Kosten für Arzneimittel sind in der obligatorischen Krankenversicherung für rund 25 Prozent der Gesamtausgaben verantwortlich. Sie sind damit der drittgrösste Ausgabenblock. Noch mehr Geld geben die Kassen nur für Spitalaufenthalte und Arztbehandlungen aus. Daher sind steigende Medikamentenausgaben ein wichtiger Treiber für die Krankenkassenprämien.

Obwohl es für teure Mittel bereits günstigere Alternativen gibt, werden sie kaum genutzt.

Was die Helsana-Experten besonders ärgert: Obwohl es für teure Mittel wie das Rheuma-Medikament Remicade günstigere Alternativen gibt, die sogenannten Biosimilars, werden sie kaum genutzt. Biosimilars sind Nachahmerprodukte von biotechnisch hergestellten Wirkstoffen, die in der Wirkung weitgehend identisch mit dem Original sind. Seit 2015 gibt es für Remicade Biosimilars auf dem Markt. Dennoch ist das Originalmedikament immer noch das Präparat mit den viertgrössten Gesamtkosten. 2018 gaben die Kassen allein für Remicade 115 Millionen Franken aus. «Hier bleiben Einsparpotenziale im dreistelligen Millionenbereich ungenutzt», so Früh.

Die geringe Marktdurchdringung von Biosimilars erklären die Helsana-Experten damit, dass Ärzte und Apotheken keinen Anreiz hätten, auf die günstigen Alternativen umzusteigen. Ein Problem dabei bestehe in den Vertriebsmargen, die abhängig vom Verkaufspreis sind. Daher plädiert Helsana für fixe Margen und ein Referenzpreissystem, bei dem nur das günstige Mittel vergütet wird.

Bund will Kosten in den Griff kriegen

Der Langfristtrend bei den Medikamentenausgaben ist besorgniserregend: So stiegen die Arzneimittelausgaben seit 2010 um 46 Prozent. Zum Vergleich: Die Gesamtkosten im Gesundheitswesen legten in diesem Zeitraum um knapp 27 Prozent zu. Immunsuppressiva wie das Antirheumamittel Humira von Abbvie sowie Krebsmittel sind weiterhin diejenigen Medikamentengruppen, die bei den Kassen am meisten zu Buche schlagen. Beide Medikamentengruppen sind für rund die Hälfte des Kostenanstiegs seit 2010 verantwortlich.

Das Bundesamt für Gesundheit sieht Handlungsbedarf. «Es wird geprüft, welche weiteren Massnahmen und rechtlichen Regelungen getroffen werden müssen, um die Kosten besser stabilisieren zu können», sagt ein Sprecher. Er nennt allerdings keine Details.