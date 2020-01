Der Protest ist in Davos angekommen

Die «Winterwanderung für Klimagerechtigkeit» kam am Dienstagabend am Ziel an. Nur Stunden nachdem das jährliche Stelldichein der Mächtigen im Bergort eröffnet wurde: das World Economic Forum. Den Protest hatte ein Verbund aus NGOs, Parteien und Privaten organisiert. Angeschoben wurde er schon vor Monaten – in Bern, im Umfeld der Organisatoren der Tour de Lorraine.

Getragen haben ihn Klimaaktivistinnen, Globalisierungskritiker, junge und alte Menschen. Sie zogen nach Davos, um für einen besseren Klimaschutz, mehr Gerechtigkeit und das Ende des Weltwirtschaftsforums zu demonstrieren. «Ich bin sehr zufrieden – die Stimmung war super. Wir sind auf dem ganzen Weg auf viel Sympathie gestossen», sagte Payal Parekh, Mediensprecherin des Aktionskomitees «Strike WEF».

Auf verschneiten Pfaden

Die letzte Etappe nach Davos war die heikelste der gesamten Wanderung. Die Bündner Behörden hatten der Demo im Vorfeld nur die Routen von Landquart bis Klosters bewilligt. Diese folgten zu grossen Teilen den Kantonsstrassen durch das Prättigau.

Die letzten Strassenkilometer hinein ins Landwassertal und damit nach Davos allerdings waren zu. Dieser Abschnitt bildet den wichtigsten Zugang zum WEF. Als der Protestzug am Montag in Klosters ankam, war nicht klar, wie sich die Situation am nächsten Tag entwickeln würde.

Das Komitee und die Demonstrierenden traten die Wanderung zwar mit der Maximalforderung an, dass das WEF abgeschafft gehört, sie machten aber gleichzeitig klar, dass sie ihr gewaltfrei Ausdruck verleihen würden. Daran hielten sie sich. Für den letzten Abschnitt wichen die meisten Demonstranten auf verschneite Pfade aus.

Vor allem auf Wanderwege. Zweimal blockierte die Demo den Verkehr nach Davos zwar kurzzeitig, als sie versuchte, doch noch auf die Strasse zu gelangen – und einen Stau verursachte. Die Sicherheitsbehörden reagierten darauf, indem sie erstmals in diesen Tagen echte Präsenz gegenüber der Demo markierten.