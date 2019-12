Der ehemalige Swissair-VR-Präsident Hannes Goetz ist tot

Hannes Goetz, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der SAirGroup, ist im 86. Altersjahr verstorben. Dies ist der Todesanzeige seiner Familie und des Unternehmens Georg Fischer AG (GF) in der «Neuen Zürcher Zeitung» vom Samstag zu entnehmen. Goetz verstarb demnach bereits am 11. Dezember. Er gehörte von 1981 bis 2004 dem Verwaltungsrat der GF an und war von 1983 bis 1992 Präsident der Konzernleitung, wie es in der Todesanzeige heisst.