Das bringt 5G den Nutzern

Aktuell sind hierzulande vier 5G-fähige Smartphones erhältlich. Sunrise deckt bereits 173 Orte mit dem schnelleren Mobilfunknetz ab. Swisscom plant, bis Ende Jahr 90 Prozent der Bevölkerung mit 5G zu erschliessen. Trotz des erbitterten Konkurrenzkampfs ziehen Branchenkenner wie Ralf Beyeler vom Vergleichsdienst Moneyland eine ernüchternde erste Bilanz.

Für eine Mehrheit der Nutzer biete 5G bislang noch keine bedeutende Vorteile. Es seien noch keine Anwendungen in Sicht, welche die Möglichkeiten der neuen Technologie voll ausschöpfen, sagt Beyeler: «Ich sehe mit 5G keine konkreten Dienstleistungen für Privatkunden, die nicht auch mit dem aktuellen Standard 4G möglich sind.» In erster Linie werde die Industrie von 5G profitieren. Internet der Dinge lautet das Stichwort, also untereinander verbundene Geräte und Sensoren.

Turbo auf dem Smartphone

Tatsächlich ist sich die Telecomindustrie selbst uneins, was aus Sicht der privaten Anwender die Treiber für 5G sein könnten. Als marktreif gilt die Technologie erst ab dem kommenden Jahr. Unbestritten ist indes der praktische Nutzen. 5G erlaubt bis zu 100-mal höhere Übertragungsraten und auch kürzere Reaktionszeiten der Signale als die vierte Mobilfunkgeneration.

Ein weiterer Vorteil von 5G sind die höheren Kapazitäten der Sendemasten, wodurch viel mehr Menschen als heute gleichzeitig und ohne Verzögerungen auf das Netz zugreifen können. Dies ist in Stosszeiten oder bei grossen Menschenmassen wie bei einem Fussballspiel wichtig.

Aber auch das Nutzerverhalten macht den Wechsel auf 5G nötig: Im Schweizer Mobilfunk verdoppelt sich jedes Jahr das auf Smartphones empfangene Datenvolumen.

Homeoffice auf dem Land

Die höheren Geschwindigkeiten von 5G machen die Technologie interessant für Standorte, wo sich der Aufbau von Festnetz-Internet nicht lohnt oder die Bandbreite ungenügend ist. Profitieren können etwa Bewohner von ländlichen Gebieten, deren Anschluss ans Internet übers traditionelle Kupferkabel langsam ist. Sunrise bezeichnet in diesem Zusammenhang 5G als «Glasfaser durch die Luft». Arbeiten von zu Hause aus würde somit auch auf dem Land möglich. Im aargauischen Unterkulm haben im April erste Privatkunden der Nummer zwei im Schweizer Markt die entsprechenden Geräte für den Internetanschluss via 5G in Betrieb genommen.