Das Bargeld gibt ein unerwartetes Comeback

So ist beispielsweise bei der Zürcher Kantonalbank seit 2005 die Zahl der Transaktionen am Schalter um 60 Prozent zurückgegangen. Eine Zeit lang gab es eine Verlagerung an den Bancomaten. Doch wird auch dort immer weniger Bargeld abgehoben. Bei Raiffeisen heisst es dazu: Bargeldbezüge sind generell rückläufig, während bargeldlose Zahlungen zunehmen. Bei einer Grossbank nahm die Zahl der Bargeldbezüge in den letzten vier Jahren um 20 Prozent ab. Ähnlich tönt es bei mehreren anderen Banken. Die Bezahlkarte verdrängt also das Bargeld – auch in der Schweiz.

Neue Datengrundlage

Dieser Rückgang zeigt sich auch in den Statistiken der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Zahl der Bargeldbezüge an Schweizer Bancomaten in den letzten Jahren teilweise um mehr als 10 Prozent zurück. Seit einigen Monaten zeigt die Statistik aber eine überraschende Trendwende. Hat es mit der neuen Notenserie zu tun, die in den vergangenen Monaten eingeführt wurde, oder haben die Bankkunden vor den Negativzinsen Angst und horten mehr Bargeld unter dem Kopfkissen?

Laut einem SNB-Sprecher ist der Grund einfacher: Die Erhebungsgrundlage hat sich geändert. Für inländische Maestro-Zahlungskarten bei Bargeldbezügen im Inland enthalten die Daten ab 2018 nicht nur an bankfremden Geldautomaten getätigte Umsätze, sondern schrittweise auch die Bezüge an bankeigenen Bancomaten.