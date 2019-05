Bye-bye Maestro-Karte

Der Schweizer Finanzdienstleister SIX rüstet zahlreiche Schweizer Banken mit Bezahlkarten aus. Dort wird unter dem Projektnamen «Vegas» gerade eine kleine Revolution vorbereitet. «Alle Maestro- und V-Pay-Karten sollen ersetzt werden», so ein SIX-Experte an einer Fachtagung vor wenigen Tagen. Bei den in der Schweiz weniger verbreiteten V-Pay-Karten von Visa wird das ab 2021 geschehen. Sie wird vor allem von Raiffeisen und der UBS angeboten. Bei den Maestro-Karten werde der Prozess etwas länger dauern, doch auch dort sei das Ende abzusehen. Ersetzt werden sie durch Debit Mastercard und Visa Debit. In den nächsten Monaten laufen bei der SIX die ersten Tests, grossflächig könnten die neuen Karten Ende des nächsten Jahres ausgegeben werden.

Händler wollen Debitkarten

Die grossen Schweizer Detaillisten setzen Druck auf, dass die Kosten für Kartenzahlungen sinken und dass sich mit den bei ihren Kunden am meisten verbreiteten Karten im Internet einkaufen lässt. «Händler wollen schon lange Debitkarten, mit denen sich in Onlineshops bezahlen lässt», so der Experte von Six. Ein Nebeneffekt durch die Neuerung ist, dass dadurch eine weitere Konkurrenz für die Schweizer Bezahl-App Twint entsteht. Denn diese wird besonders in Onlineshops rege benutzt.