Amazon will ersten eigenen Supermarkt eröffnen

Der Kon­zern macht im­mer mehr auf wirk­li­che Welt. Es gibt 16 Lä­den, Ama­zon Go heissen je­ne High­techge­schäf­te, in de­nen nicht an der Kas­se, son­dern per Ama­zon-App ab­ge­rech­net wird (lesen Sie hier, welche anderen Onlinehändler Läden eröffnen). Es gibt Pop-up-Stores, die so­ge­nann­ten 4-Star-Lä­den. Und es gibt sta­tio­nä­re Buch­lä­den. Vor zwei Jah­ren hat der Kon­zern ­au­sser­dem für 13,7 Mil­li­ar­den Dol­lar die Biosu­per­markt­ket­te Who­le Foods mit 365 Fi­lia­len ge­kauft – in­zwi­schen sind es 506.

Expansion mit Läden

Man­che nen­nen den Satz von Tho­mas Wat­son – «Es gibt ei­nen Welt­markt für viel­leicht fünf Com­pu­ter» – die gröss­te Fehl­pro­gno­se der Ge­schich­te. Viel­leicht wer­den sie demnächst den Who­le-Foods-Grün­der John Ma­ckey zi­tie­ren, der ein­mal sag­te, dass Ama­zon kei­ne Kon­kur­renz dar­stel­le.

Ama­zon selbst äussert sich nur va­ge zum neu­en Su­per­markt in Wood­land Hills. Bis­her wurde nur die ge­plan­te Er­öff­nung ­be­stä­tigt, nach­dem Stel­len­aus­schrei­bun­gen für Aufre­gung ge­sorgt hat­ten. Es gibt kei­ne In­for­ma­tio­nen dar­über, wie die­ser Su­per­markt hei­ssen soll und ob wei­te­re ge­plant sind – nur, dass er sich von den Fi­lia­len von Who­le Foods und Ama­zon Go un­ter­schei­den wer­de.

Es sol­le ein «ge­wöhn­li­cher» Super­markt wer­den. Im Ama­zon -Uni­ver­sum ist das ein Hin­weis darauf, dass ein grosser Plan dahin­ter­steckt.

Es sol­le ein «ge­wöhn­li­cher» Su­per­markt wer­den. Im Ama­zon-Uni­ver­sum ist das ein Hin­weis dar­auf, dass ein grosser Plan da­hin­ter­steckt. «Je­des neue Pro­jekt von uns hat je­weils Jah­re ge­dau­ert», sag­te Ama­zon-Grün­der Jeff Be­zos ein­mal. Da­mals kün­dig­te er Ama­zon Web Ser­vices an, das heu­te mit gros­sem Vor­sprung Markt­füh­rer im Be­reich Cloud-Com­pu­ting ist.

«Sie wol­len die Lie­fer­ket­te für Le­bens­mit­tel op­ti­mie­ren», sagt Juo­zas Ka­zi­uke­nas, Chef der Ana­ly­se­fir­ma Mar­ket­place Pul­se. Das Ge­schäft mit Le­bens­mit­teln – 800 Mil­li­ar­den Dol­lar wer­den da­mit in den USA pro Jahr um­ge­setzt – funk­tio­niert an­ders als das mit Bü­chern oder Kla­mot­ten. Die meis­ten Kun­den wol­len Steak und Sa­lat se­hen, be­vor sie kau­fen, Le­bens­mit­tel las­sen sich kaum zu­rück­schi­cken. Die Wa­ren müs­sen unterschiedlich ge­kühlt, Frisch­pro­duk­te ge­son­dert trans­por­tiert wer­den. Es geht um die be­rühm­te letz­te Mei­le in der Lo­gis­tik, das letz­te Teil­stück auf dem Weg zum Kun­den.