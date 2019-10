Wir sitzen alle im gleichen Boot

«Niemalswelt», das neuste Buch der US-Amerikanerin Marisha Pessl, handelt von Freundschaft, Verrat und Verzeihen. Es ist Krimi und Liebesroman in einem. Was es so berührend macht, ist die Beschreibung, wie die Freunde sich allmählich zusammen­raufen. Sie erkennen, wenn sie in dieser Welt ewig leben können, sind all ihre Handlungen bedeutungslos.

Deshalb ist es ihnen lieber, dass wenigstens eine von ihnen zurückkehrt in den Alltag, um die gemeinsame Geschichte zu erzählen. Die Botschaft des Buchs lautet: Die Momente der Verbundenheit mit anderen sind wichtiger als die Angstvor dem Tod oder der Wunsch nach einem langen Leben.

So verkürzt klingt das reichlich banal, aber Marisha Pessl hat diese Überlegungen geschickt in ihre Thrillergeschichte verpackt. Wer mal mit Lesen begonnen hat, kann das Buch kaum mehr weglegen. Und wer am Ende nicht die eine oder andere Träne wegwischen muss, hat – pardon – kein Herz.

