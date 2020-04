Geändertes Einkaufsverhalten – «Wir essen deutlich mehr Gemüse» Helena und Hermann Herren kaufen in der Zeit von Corona nicht mehr selbst ein. Das zwingt das Ehepaar aus Burgdorf, eine Menüplanung für eine Woche zu machen. Urs Egli

Helena und Hermann Herren lassen sich wegen der Corona-Pandemie die Lebensmittel nach Hause liefern. Foto: Christian Pfander

Seite Mitte März hat sich für Helena und Hermann Herren einiges geändert. Das Leben des Ehepaars, das oft am frühen Morgen dem Bahnhof Burgdorf zuschreitet, weil es trotz seines Alters gerne auf Reisen geht, beschränkt sich seit einem Monat allein auf die Zähringerstadt. Zuerst habe er die Vorsichtsmassnahmen rund um das Coronavirus nicht so ernst nehmen wollen, wie dies seine Frau gemacht habe, sagt Hermann Herren. Aber nach den eindringlichen Appellen des Bundesrates und den Berichten in Radio, Fernsehen und in der «Berner Zeitung» «habe ich dann schon gemerkt, dass sich mit dem Virus nicht spassen lässt». Aber auch von den Söhnen hätten sie die Weisung erhalten, zu Hause zu bleiben. Ein Sohn habe gesagt: «Vater, jetzt ist fertig. Du gehst nicht mehr einkaufen.»