Munitionslager Mitholz – «Wir brauchen diese Verbindung» An einem Informationsanlass des VBS verleihten die Kandersteger ihrer Forderung nach einer uneingeschränkten Verkehrsanbindung Nachdruck. Nik Sarbach

Auch in Kandersteg stiess die Informationsveranstaltung zur Räumung des Munitionslagers Mitholz auf grosses Interesse. Foto: keystone-sda.ch

Nicht nur Kandergrund ist von der unvergleichlichen Situation in Mitholz betroffen, sondern auch die Bevölkerung der Gemeinde Kandersteg – wenn auch nicht ganz so unmittelbar wie die Mitholzerinnen und Mitholzer. Das war dem Kandersteger Gemeinderatspräsidenten Urs Weibel wichtig zu betonen: «Unsere Ausgangslage ist nicht vergleichbar», sagte er an der Informationsveranstaltung am Mittwochabend, «aber wir sind trotzdem auch betroffen.»