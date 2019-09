Wie schütze ich mich vor Mehrkosten?

2.) Ich will ein Haus kaufen. Wichtig ist mir, dass der Kaufpreis korrekt ist. Soll ich noch einen Schätzer damit beauftragen, das Objekt zu bewerten?

Normalerweise legt der Verkäufer den Verkaufspreis fest. Mit einer eigenen Schätzung können Sie versuchen, den Preis zu reduzieren. Liegt das Schätzresultat über dem Verkaufsangebot, stellt sich die Frage, ob Fehler gemacht wurden. Wenn nicht, ist es ein gutes Zeichen, dass Sie die Liegenschaft nicht überzahlen.

3.) Unsere Bank bietet uns sehr günstige Festhypothekenzinsen an. Im Freundeskreis reden jedoch alle davon, dass die Zinssätze weiter sinken könnten und wir darum noch keine Festhypothek abschliessen sollten. Was raten Sie uns?

Die Zinskurve ist aktuell invers. Das bedeutet, dass die Experten mit noch tieferen Zinsen rechnen. Darum erhalten Sie die langfristigen Zinssätze auch so günstig. Wenn Sie noch jahrelang von den tiefen Zinsen profitieren möchten, ist eine Geldmarkthypothek (Libor) das optimalere Instrument dafür. Diese ist für rund 0,75 Prozent zu haben.

4.) Wohneigentum ist derzeit im Vergleich zur Miete sehr attraktiv. Welche Punkte soll ich bei der Wahl der Immobilie beachten?

Sicherlich ist die Nähe zum Arbeitsort oder zur Schule wichtig. Je nachdem, wie weit entfernt der Arbeitsort liegt, sind die Anschlüsse an die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Nähe zur Autobahn ein Kriterium. Des Weiteren muss man sich überlegen, wie viel Platz man braucht und ob das Objekt langfristig nutzbar ist, insbesondere in Bezug auf das Wohnen im Alter.

5.) Wir stehen kurz vor der Pensionierung, und unsere Bank verlangt eine Amortisation in Höhe eines tiefen sechsstelligen Betrags. Können wir uns dagegen wehren? Haben wir allenfalls weitere Optionen?

Die Vermutung liegt nahe, dass die sogenannte Tragbarkeit im Alter nicht mehr gegeben ist. Fragen Sie Ihre Bank, ob sie wirklich alle Einkommen berücksichtigt hat, zum Beispiel auch Wertschriftenerträge und Einkommen aus Nebenerwerb. Falls diesbezüglich kein Spielraum besteht, können Sie die Bank auch fragen, ob Sie den zu amortisierenden Betrag auf Raten abzahlen können.

6.) Wir stehen kurz vor einem Liegenschaftserwerb, und unsere Eltern würden uns mit einem Betrag finanziell unterstützen. Wird dieser Betrag als Eigenmittel angerechnet?

Damit dieser finanzielle Zustupf als echte Eigenmittel angerechnet werden kann, muss der Betrag zinsfrei gewährt und nicht rückzahlungspflichtig sein. Idealerweise setzen Sie mit Ihren Eltern einen Schenkungsvertrag auf, wo diese beiden Punkte festgehalten werden.