Von Gipfeli-Gate zu Tüechli-Gate – Wie Köniz seine Corona-Laken plötzlich doch noch loswird Die floppenden XXL-Tüechli für das Weiermattbad brachten der Berner Vorortsgemeinde nationale Schlagzeilen ein. Es sollte zu ihrem Guten sein. Stephan Künzi

So viel Platz für jede Person: Mit Blick auf den Corona-Sommer organisierte Köniz für das gemeindeeigene Weiermattbad 5000 XXL-Tüechli. Foto: Christian Pfander

Tüechli-Gate? Von wegen. Klar, dass Köniz mit seiner Corona-tauglichen Idee fürs gemeindeeigene Weiermattbad einen Flop gelandet hat, mag niemand bestreiten. Dabei hatten es die Behörden doch so gut im Sinn gehabt: Sie organisierten XXL-Tüechli in der Hoffnung, dass die Badigäste die drei auf drei Meter grossen Stofflaken an der Kasse mieten und dann auf der Liegewiese schön ausbreiten würden. Neun Quadratmeter Fläche wären so gesperrt, die nächsten Nachbarn fänden automatisch nur noch in gebührendem Abstand Platz.