Museum in Lützelflüh – Wie Gotthelf unter dem Virus leidet Das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh startete unter guten Vorzeichen ins neue Jahr. Doch jetzt macht ihm die Corona-Krise besonders stark zu schaffen. Susanne Graf

Die leeren Ausstellungsräume im Gotthelf-Zentrum bereiten den Verantwortlichen Sorgen. Foto: Hans Wüthrich

Budgetiert waren 4000 Gäste und 150 Führungen. Tatsächlich besucht haben das Gotthelf-Zentrum in Lützelflüh letztes Jahr 4040 Personen, und es fanden 151 Führungen statt. Die Verantwortlichen erzielten mit ihrer letzten Saison also beinahe eine «Punktlandung», wie in einer Medienmitteilung steht. Und die Rechnung habe mit einer schwarzen Null abgeschlossen. Das ist erfreulich für das 2012 eröffnete Museum, das seither von rund 38’000 Gästen besucht wurde. «Das Gotthelf-Zentrum kann ohne Zweifel als ‹Leuchtturm› in der Berner Kulturlandschaft bezeichnet werden», ist Co-Leiter Werner Eichenberger denn auch überzeugt.