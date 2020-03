Strafvollzug im Kanton Bern – Wie funktioniert Social Distancing im Gefängnis? Kein Ausgang, keine Urlaube, keine Besuche. In Berner Justizvollzugsanstalten herrscht Ausnahmezustand, der Betrieb wurde zurückgefahren. Kurzstrafen werden aufgeschoben. Chantal Desbiolles

Im Gefängnis in Witzwil werden keine Besuche mehr zugelassen, wie in allen JVA im Kanton. Foto: Adrian Moser

Während in Italiens Gefängnissen Revolten ausbrachen, weil Besuche nicht mehr erlaubt sind, ist die Stimmung in Berner Justizvollzugsanstalten (JVA) aktuell gut. Seit Donnerstag kommen Besucherinnen und Besucher nicht mehr in die Anstalten – Anwälte ausgenommen. Und auch Ausgang sowie Ferien wurden den Inhaftierten gestrichen.