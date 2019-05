Wie erzieht man so erfolgreiche Menschen?

Dann sind da die drei gemeinsamen Töchter. Susan, 50: CEO von Youtube, davor Vize-Präsidentin von Google. Janet, 48: Professorin an der Uni von Kalifornien in San Francisco, sie erforscht die Ursachen für Übergewicht bei Kindern. Anne, 44: Gründerin und CEO eines Gentest-Unternehmens, das dem britischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline 300 Millionen Dollar für eine vierjährige Zusammenarbeit wert war. Susan und Anne belegten 2018 auf der «Forbes»-Liste der «Self-Made Women des Jahres» die Plätze 42 und 44, beide werden auf je rund 450 Millionen Dollar schwer geschätzt.

Erfolgreiche Erzieherin dank liebevoller Strenge: Esther Wojcicki. Foto: Flickr

Wenn also Esther Wojcicki, 78 und immer noch als Lehrerin tätig, ein Buch mit dem Titel «How to Raise Successful People» herausgibt – wobei interessant ist, dass sie nicht «Kids» schreibt –, dann sorgt das für Aufsehen. Dann handelt es sich nicht einfach um einen weiteren Erziehungsratgeber im längst unüberblickbar gewordenen Angebot dieses Genres, denn da ist eine für einmal überaus glaubwürdig – nicht nur wegen ihrer jahrzehntelangen Erfahrung im Beruf, sondern vor allem, weil sie nun wirklich, eben: wahnsinnig viel Erfolg in dieser ihrer Familie vereint. Und wenn dann auch noch ihre drei Töchter im Vorwort festhalten: «Wir sind das Resultat der Philosophie unserer Mutter», ja, dann wollen endgültig alle wissen: Was zum Teufel ist das für eine Philosophie?

Das Trick-Konzept des «Panda-Parenting»



«The Woj Way» nennen die Töchter den Erziehungsstil ihrer Mutter liebevoll, die Medien tauften ihn «Panda- Parenting», und meinen damit so etwas wie liebevolle Strenge. Esther Wojcicki selbst spricht von einem Konzept namens «Trick»: ein Akronym aus T (Trust), R (Respect), I (Independence), C (Collaboration) und K (Kindness). Zentral dabei ist die Idee, den Kindern etwas zuzutrauen. Oder eher: ihnen eine Menge zuzutrauen. Sie seien nämlich, sagt Wojcicki, zu viel mehr in der Lage, als das heute gemeinhin angenommen werde.

Aber anstatt sie zu ermuntern, Dinge auszuprobieren, hielten viele Eltern aus lauter Übervorsicht und falsch verstandener Fürsorge ihre Kinder klein, beraubten sie ihrer Möglichkeiten und erzögen sie damit zu «Lämmern». Es erschreckt sie, die im Epizentrum des Silicon Valley tätig ist, wo die Kinder der Erfolgreichsten und Klügsten zur Schule gehen, wie passiv viele von ihnen sind, wie leidenschafts- und interessenlos, wie unfähig, eigenständig und kritisch zu denken.

«Wir sind gestresst, weil wir zu Sklaven der Zufriedenheit unserer Kinder wurden.»Esther Wojcicki

Keines der in den letzten Jahren propagierten Konzepte hält Esther Wojcicki für tauglich: weder die Tigermütter, die ihren Nachwuchs mit militärischer Disziplin und unerbittlicher Härte zu Höchstleis tungen drillen. Noch die Helikopter-Eltern, die ihn keine Sekunde aus den Augen lassen. Und am allerwenigsten die Steigerung davon, die Schneepflug-Eltern, die für Leah und Noah sämtliche Hindernisse aus dem Weg räumen.