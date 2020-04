Hotspot Waldbrände – Wie der Tessin Grossfeuer verhindert Die Waldbrandgefahr im Südkanton ist gross. In keinem anderen Kanton wird so oft ein offizielles Feuerverbot erlassen. Dank moderner Infrastruktur kann das Tessin mit der Gefahr gut umgehen. Martin Läubli

Steiler Hang, Trockenheit, Nordföhn – und schon brennts: Zum Beispiel am Monte Erto bei Biasca am 24. September 2018 Bild: KEYSTONE

Nirgendwo in der Schweiz brennen die Wälder so oft wie im Tessin. Der Südkanton ist ein eigentlicher Hotspot für Waldbrände. In keinem anderen Kanton erlässt die Regierung fast jedes Jahr Anfang Frühling ein «absolutes Feuerverbot im Freien» für die Bevölkerung. Auch dieses Jahr ist es nicht anders. Seit Tagen herrscht im Tessin und in Graubünden «grosse Waldbrandgefahr». Eine seit Wochen anhaltende Regenarmut und vor allem der Nordföhn hat die oberen Schichten des Bodens vollkommen ausgetrocknet.