Warum aber wurde gerade der Wolf zum ersten Haustier des Menschen? Über die Gründe, die unsere Vorfahren zu einem bestimmten Verhalten veranlassten, kann nur spekuliert werden. Die Forschung geht aber davon aus, dass die Menschen schon früher Jungtiere liebten und diese in ihnen einen Pflegetrieb auslösten. So gelangten vermutlich verwaiste Rehkitze oder Hasenbabys in die Lager der Menschen – und wohl auch Wolfswelpen. Am Anfang der Domestikation von Wölfen müssen auf jeden Fall Jungtiere gestanden haben, denn ältere Wölfe lassen sich nicht zähmen.

Haustiere – Die Übersicht



Editorial: Alles für die Katz

Welches Tier passt zu mir?

Hilfe für ausgesetzte Hunde und Katzen

Höher, dicker, schneller – Zahlen und Fakten

Wie der Mensch auf den Hund kam

Die Katze beeinflusst den Menschen

Chic und praktisch – Accessoires für Vierbeiner

Tierarzt Marco Minder im grossen Interview

Was wir von Tieren lernen können

Die meisten der liebevoll aufgezogenen Wildtiere wurden wohl verspeist, wenn sie ausgewachsen waren. Mit Wölfen scheint das hingegen nicht immer passiert zu sein, sie wurden auch als erwachsene Tiere von der Menschengemeinschaft geduldet. Das hat vermutlich damit zu tun, dass Mensch und Wolf einfach zueinander passten, denn ihr Sozial- und Rudelverhalten ist sehr ähnlich. Weil sie aufgrund körperlicher Limitierungen zur Kollektivjagd gezwungen waren, entwickelten sich bei den Wölfen und Menschen ähnliche Formen der Kommunikation, der Aufgabenteilung oder der Für-sorge. Das Zusammenleben beider Arten funktionierte – und wurde wohl von beiden als Bereicherung empfunden.

Durch Witterung von Wildtieren unterstützte der Wolf den Menschen bei der Jagd.

Die Nutzung des Wolfs durch den Menschen war immer vielfältig. Höhlenmalereien, aber auch Vergleiche mit heutigen Jäger-Sammler-Gemeinschaften lassen darauf schliessen, dass der Wolf den Menschen bei der Jagd unterstützte – etwa, indem er die Witterung von Wildtieren aufnahm. Der Wolf diente zudem auch als Lasttier und als Wächter des Lagers in der Nacht. Er war zudem ein wichtiger Pelzlieferant. Und, was Hundefreunde wohl nicht gern hören: Der Wolf stellte auch eine Art Notvorrat dar, der in harten Zeiten verspeist werden konnte.

Vor allem aber war der Hund schon früh ein Freund des Menschen. Verschiedene Grabfunde belegen, dass Mensch und Hund eine innige emotionale Beziehung verband: In einem 12 000 Jahre alten Grab in Israel umarmt der tote Mensch das tote Tier. Die meisten Funde von Hundeknochen aus der Frühzeit stammen denn auch aus menschlichen Gräbern.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App