Novartis und Roche können auch anders – Wie das Virus die Pharmakonzerne aufsprengt Die Krise bringt Veränderungen: Auf einmal sind Firmen bereit mit der Konkurrenz zusammen zu arbeiten. Und sie wollen die Preise für mögliche Medikamente gegen Covid-19 nicht erhöhen. Meinung Isabel Strassheim

Plötzlich geht Forschung auch anders: Blick in ein Pharmalabor von Novartis. Foto: Urs Jaudas

Weltweit ruht die Hoffnung der Menschen auf der Pharmaindustrie. Sie soll uns mit Medikamenten oder einer Impfung von der Seuche kollektiv erlösen. Konzerne, Firmen und Start-ups sind am Forschen, und es gibt tatsächlich vielversprechende Entwicklungen – bei der Suche nach einem neuen Impfstoff wie nach Medikamenten.

Die Pandemie hat aber schon jetzt die Pharmaindustrie selbst verändert. Was gegenwärtig vor allem bei den führenden Firmen passiert, ist höchst überraschend: Wer hätte gedacht, dass die Firmen in der Krise gleich zu einer ganzen Reihe von unerwarteten Reaktionen fähig wären? Die Krise sprengt die Pharmakonzerne auf. Was derzeit stattfindet, ist eine neuartige Öffnung von Konzernen hin zur Konkurrenz sowie zur Gesellschaft.

Vor allem Novartis fällt damit auf. «Wir erkennen die Stärke einer Zusammenarbeit in der Branche an»: Mit diesen Worten verkündete Novartis-Chef Vas Narasimhan im März den Beitritt zu zwei verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsinitiativen für Medikamente gegen Covid-19. Das Konkurrenzprinzip hebelt er in der Krise aus.

Grenzen des Wettbewerbs

Um möglichst schnell Medikamente, Impfungen und Tests in der Corona-Pandemie zu finden, schliessen sich die Basler mit 15 Firmen – unter anderem mit dem britischen Pharmakonzern GSK und dem US-Biotechunternehmen Gilead – zu koordinierten Forschungsprogrammen zusammen. Novartis öffnet dabei auch seine Schatzkammer: seine Bibliothek von Molekülverbindungen. Damit werden erfolgversprechende Substanzen für antivirale Reagenzglastests zur Verfügung gestellt.

Man merkt: Wenn die Zeit ernst ist und es kritisch wird, hilft Wettbewerb nicht weiter.

Und auch bei der Produktion gehen Pharmakonzerne plötzlich neue Wege. Weil der Bedarf nach bestimmten Medikamenten wie die bei der Intubation nötigen Lokalanästhetika sprunghaft steigt, sind möglichst schnell zusätzliche Kapazitäten gefragt. Zum Teil weichen Hersteller hier auf Dritte aus – und zwar nicht nur auf Lohnproduzenten, wie durchaus üblich, sondern auch auf andere Pharmafirmen, die eigentlich Konkurrenten sind. «Wir prüfen derzeit diesbezügliche Anfragen verschiedener Unternehmen», sagte Novartis-Chef Narasimhan vergangene Woche im Interview.

Das Signal ist: Wir wollen mit der Pandemie keinen übermässigen Gewinn machen.

Auch Roche ist bereit, seine Produktionsanlagen für andere Firmen zu öffnen. «Wir loten aktuell Möglichkeiten der Kollaboration innerhalb der Pharmaindustrie aus, wo man sich gegenseitig kurzfristig bei der Produktion von lebensrettenden Medikamenten unterstützen kann», erklärt Konzernsprecher Karsten Kleine. Es sei aktuell aber noch zu früh, sich zu konkreten Projekten zu äussern.

Unerwartet ist auch, dass Novartis ankündigt, den Preis für ein Malaria-Medikament auch für den Fall stabil zu halten, dass es sich in den laufenden klinischen Studien tatsächlich als wirksam gegen Covid-19 herausstellt. Nun handelt es sich dabei um einen patentabgelaufenen Wirkstoff, sodass auch andere Firmen das Mittel herstellen und der Markt spielt.

Aber das Signal ist: Wir wollen mit der Pandemie keinen übermässigen Gewinn machen. Roche verschenkte zu Beginn der Corona-Krise seine Diagnostiktests in China, weil keine Zeit blieb, um über den Preis zu verhandeln (Lesen Sie dazu das Interview mit Konzernchef Severin Schwan).

Arbeiten am guten Ruf

Krisen zeigen, was möglich ist. Sie katapultieren in eine Wirklichkeit, die nach anderen Gesetzen läuft. Doch das gilt nur vorübergehend. Denn Krisen wirken nicht als Katalysator; sie schaffen – in diesem Fall hier leider – keine neuen Strukturen. Die in der Pharmabranche herrschenden turmhohen Gewinnmargen sprengt das Coronavirus nicht. Im Gegenteil: Die Konzerne spekulieren auf den Reputationsgewinn, den sie sich mit ihrem pragmatischen, schnellen Handeln in Notzeiten bei den Ministerien und bei den Menschen aufbauen. Das hilft bei den anstehenden Verhandlungen über die Medikamentenpreise in Nach-Krisenzeiten.

China und die USA, die zu den meist meistbetroffenen Corona-Staaten zählen, sind für die Pharmabranche die wichtigsten Märkte. Die USA, weil die Preise dort noch immer so hoch gesetzt werden können, wie nirgends sonst. Und China, weil das Regime gerade eine allgemeine Krankenversicherung geschaffen hat, sodass es für die Pharmaproduzenten eine riesige Zahl neuer Kunden gibt.

Dennoch hat die Krise kurz ein Fenster aufgetan, das den Ausblick in eine andere Welt der Pharmaindustrie zeigt. Eine mit Kooperation und ohne Profitgier.