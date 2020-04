Die Corona-Kolumne – Wie alle zu Künstlern wurden Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Valerio Moser

Die Serie zur Pandemie.

Seit nun vier Jahren bin ich Künstler. Nicht nebenbei, nicht als Hobby, nein, seit vier Jahren ist es mein Beruf, Künstler zu sein. Einigen vermittelt diese Berufsbezeichnung, dass ich nur zu Hause sitze, aus dem Fenster schaue und mich frage, was ich wohl den lieben langen Tag machen könnte. Also eigentlich dasselbe, was gerade alle machen, die vernünftigerweise zu Hause bleiben und keinem systemrelevanten Beruf nachgehen.