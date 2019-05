Widerstand gegen teureres GA

Gerade Berufspendler profitieren heute verstärkt von den vergleichsweise günstigen GA-Preisen. Gemäss dem «Beobachter» bringen Vielfahrer in der zweiten Klassen Einnahmen von 13,8 Rappen und in der ersten Klasse 19,2 Rappen pro Kilometer. Das sei den Transportunternehmen zu wenig.

Im internen Papier ist CH-Direct ausgesprochen ehrlich. So heisst es, der GA-Preis werde am gescheitesten auf einen Schlag um 10 Prozent erhöht, um die negativen Reaktionen zu bündeln. Es war also von Anfang an klar: Was dort hinter verschlossenen Türen zur Zukunft des öffentlichen Verkehrs diskutiert wird, ist umstritten. Nun steht der Verband unter Beschuss, auch wenn er und SBB-Personenverkehrschef Toni Häne betonen, dass noch nichts entschieden sei.

Die Kritik kommt von allen Seiten: Direktbetroffene wie die Studenten äusserten sich kritisch zur Abschaffung der Studentenermässigung. Der Gemeindeverband, bei dem die beliebten Tageskarten auf dem Spiel stehen, führt derzeit eine Umfrage unter seinen Mitgliedern durch. Er will herausfinden, wie die Gemeinden das Angebot einschätzen, und dann reagieren.

Die Pläne haben auch Preisüberwacher Stefan Meierhans aufgeschreckt. Er werde eine allfällige Preiserhöhung kritisch prüfen, sagt er. Fakt sei, dass für 2021 eine Trassenpreissenkung anstehe, die eher in Richtung Tarifsenkungen zeige. «Die Branche wird sich das also gut überlegen müssen», sagt Meierhans.

Auch Politiker sind aufgebracht. Nationalrat Michael Töngi von den Grünen sagt: «Ich finde die Pläne schockierend, komplett verquer zur Klimadiskus­sion, die wir führen müssen. Es kann ja nicht sein, dass man ein so attraktives Angebot auf diese Art schwächt.» Töngi will vom Bundesrat in seiner Interpellation wissen, ob er bereit sei, als Eigner der SBB in dieser Frage Einfluss zu nehmen.