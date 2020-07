Quartierstadt Wankdorf – Wettbewerb für ein neues Berner Stadtquartier ist gestartet Im Nordquartier soll ein 50’000 m² grosses Gewerbeareal neu überbaut werden. In einer Studie soll das neue Quartier skizziert werden. Benjamin Bitoun

Gewerbebauten und Hallen wie die des Rosa Brockenhauses im Nordquartier sollen dereinst der Quartierstadt Wankdorf weichen. Foto: Raphael Moser

Kaum ein Gebiet in der Stadt Bern dürfte sich in den nächsten zehn Jahren stärker wandeln als das Wankdorf in Berns Norden. Das vom Kanton Bern als «grösster und auch bedeutendster Entwicklungsschwerpunkt im Kanton» bezeichnete Quartier soll Schritt für Schritt vom grauen Industriequartier zu einer regionalen Topadresse für Wirtschaft, Sport und Wohnen umgestaltet werden.