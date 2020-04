TV-Konsum während Corona-Krise – Wer schaut sich das an? In der Corona-Krise erreicht das Schweizer Fernsehen Rekordwerte. Wird der gute alte Landessender wieder zum Lagerfeuer, um das herum wir uns versammeln? Andreas Tobler , Mathias Born

Sondersendung des Schweizer Fernsehens vom 16. März. Screenshot: SRF

Es wurde mehrfach totgesagt, aber es lebt: das gute alte Fernsehen. Denn seit der Corona-Krise schauen die wir so viel TV wie seit langem nicht mehr: Als der Bundesrat am 16. März den Lockdown verkündete, schnellten die Zahlen von SRF erstmals kräftig nach oben. 636’000 Menschen sahen um 17 Uhr zu, wie der Bundesrat an der Medienkonferenz erklärte, dass unser Leben nicht mehr so sein wird, wie es gerade noch war. Gar doppelt so viele – nämlich 1,339 Millionen – verfolgten an diesem Tag die Hauptausgabe der «Tagesschau».