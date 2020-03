Das Baspo kann Hilfen in Form von nicht rückzahlbaren Geldleistungen an Organisationen ausrichten, die als Vereine organisiert sind und deren Zweck die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Wettkämpfen ist. Voraussetzung ist, dass die Zahlungsunfähigkeit droht und die Organisation glaubhaft machen kann, dass diese in einem Kausalzusammenhang mit den Massnahmen des Bundes zur Bekämpfung des Coronavirus steht. Zudem muss die Organisation belegen können, dass sie die ihr zumutbaren Selbsthilfemassnahmen ausgeschöpft hat (bspw. Kurzarbeit beantragt und Verhandlungen über eine Stundung bzw. einen Schuldenerlass mit den grössten Gläubigern führt).

Was passiert, wenn das Geld für kostspielige Transfers verwendet wird?

Das ist aus zwei Gründen nicht möglich: Einerseits wird das Baspo die 100 Millionen Franken ausschliesslich dafür einsetzen, um vor Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Organisationen, die Ertragsausfälle haben, aber nicht zahlungsunfähig zu werden drohen, werden nicht entschädigt. Andererseits bekommen nur jene Hilfe, die aufzeigen, dass sie Sofortmassnahmen ergriffen haben, um einen Liquiditätsengpass zu verhindern. Damit ist insbesondere die Kurzarbeit gemeint. Wer diese nicht in rascher Frist anmeldet, wird keine Chance haben (mehr dazu auf der Website des Seco). Weitere mögliche Massnahmen sind das momentane Stoppen von staatlichen Abgaben (direkte Bundessteuer, Mehrwertsteuer etc.) und das Gespräch mit den grössten Gläubigern (bspw. Vermieter der Infrastruktur), um nach einvernehmlichen Lösungen zu suchen. Zudem müssen Vermögenswerte wie bspw. Aktien in zumutbarem Umfang veräussert werden. Art. 6 der Verordnung lautet: «Die Finanzhilfe überbrückt einmalig Liquiditätslücken bis zu zwei Monaten.» Diese Formulierung ist so zu verstehen, dass der Bundesrat jenen Sportorganisationen so rasch als möglich helfen will, die wegen der bis am 19. April befristeten Massnahmen in Notlage sind oder es bald sein werden. Entsprechend muss diese Unterstützung zum Schutz vor Zahlungsunfähigkeit verwendet werden – und nicht für Transfers.