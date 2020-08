Sommerserie «Grenzen» – Wenn Profisport ein Verlustgeschäft ist Einige Berner Athleten wie Mountainbikefahrer Lukas Flückiger leben trotz maximaler Hingabe am Existenzminimum. Tennisspielerin Valentina Ryser sagt, ihr grösster Sponsor seien die Eltern. Adrian Horn

Den Draufgänger plagen Existenzängste: Lukas Flückiger. Foto: zvg/egopromotion

Im letzten Jahr war es unter Fussballern en vogue, in Dubai eines dieser albernen Goldsteaks zu essen. Tennisspieler Rafael Nadal kaufte sich unlängst für rund 6 Millionen Franken eine ziemlich ansehnliche Yacht, die zwei 1200-PS-Motoren sowie etwa einen begehbaren Kleiderschrank enthält.

Und Mountainbikefahrer Lukas Flückiger sagt: «Ich zapfe meine Reserven an.»

Der 36-jährige Profi investiert gegenwärtig mehr, als er einnimmt, und das hat nicht bloss mit der Corona-Krise zu tun. Auf diese Saison hin machte sich der Familienvater selbstständig, um im Herbst seiner Karriere noch mal durchzustarten. Frei von Zwängen wollte er die finalen Rennen bestreiten; ohne Druck, auf das Material eines bestimmten Herstellers zurückgreifen zu müssen, da dieser das Team sponsert, für das er gerade fährt. Er sagt, er habe die Möglichkeiten ausreizen und keine Kompromisse eingehen wollen. «Infinity» nennt er seine Equipe: «endlos», «ohne Grenzen».

An Grenzen aber ist der Oberaargauer gestossen. Gerne hätte er ein, zwei junge Fahrer unter Vertrag genommen, ein echtes Team gebildet eben. Die Pandemie machte die Sache komplizierter, als sie ohnehin war. So umfasst die Mannschaft offiziell zwei Leute: ihn und eine Physiotherapeutin.

Saison kostet ein Vermögen

Auf seiner Website hat der mehrmalige Vize-Schweizer-Meister feinsäuberlich aufgeführt, wie und wo potenzielle Sponsoren werben könnten. Er hofft, das Geld einzunehmen, das noch fehlt, damit er zumindest seine Auslagen decken kann.

Bis zu 100 000 Franken muss laut Flückiger aufbringen, wer im Mountainbike autonom eine Saison bestreitet, Reisekosten und Anmeldegebühren inklusive. Er hält die Ausgaben freilich so tief wie möglich, übernachtet in der Fremde im Wohnmobil. Die Preisgelder bewegen sich bei nationalen Rennen im tiefen vierstelligen Bereich. Unterstützt wird der potenzielle Teilnehmer von Tokio 2021 unter anderem von der Sporthilfe.

Der Vater zweier Kinder erzählt, bisweilen plagten ihn Existenzängste. Jahrelang hat er «gut gelebt», wie er sagt, als Profi mehr eingenommen, als wenn er seinem erlernten Beruf Landmaschinenmechaniker nachgegangen wäre, freilich ohne reich zu werden. Die Sinnfrage stellt er sich mitunter, doch noch glaubt er an sich, an seinen Weg, an seinen Plan.

Die Fabel vom reichen Kicker

Lukas Flückiger ist beileibe nicht der einzige hiesige Athlet, welcher Profi ist, aber im Grunde nicht genügend Einnahmen generiert. Selbst in den Topsportarten Fussball und Ski alpin sind die Einkünfte bisweilen tief. Beim Super-League-Club Thun verdienen einzelne junge Spieler kaum mehr als 4000 Franken. Das ist für Menschen in diesem Lebensstadium kein schlechter Verdienst, aber gewiss nicht das grosse Geld.

Als Investition betrachtet Valentina Ryser die aktuelle Phase ihrer Laufbahn. Tennisprofi ist die 19-jährige Thunerin, sie ist die Nummer 697 der Welt, elf Schweizerinnen sind vor ihr klassiert. Die Achtelfinalistin des Juniorenturniers der Australian Open 2019 stiess Anfang Saison gleich zweimal als Qualifikantin in den Final unterklassiger Turniere vor. Mit dem Preisgeld vermochte sie die Flug- und die Hotelkosten zu bezahlen. Übrig blieb: nichts.

Der Weg an die Spitze – ein langwieriger Kampf, trotz schneller Vorhand: Valentina Ryser. Foto: Keystone

Auch sie profitiert von der Sporthilfe und wird von Firmen unterstützt. Der grösste Sponsor aber seien die Eltern, erzählt sie lächelnd. Und damit kein falscher Eindruck entsteht: Schwer vermögend sind diese nicht.

Rysers Ziel ist, in der Weltrangliste unter den Top 100 zu figurieren: Dann lässt sich Geld verdienen. Der Weg dahin aber – er ist weit. Und die Corona-Pause hilft nicht. Die Maturandin weiss das. Sie sagt, die Steigerung im Ranking müsse innerhalb relativ kurzer Zeit erfolgen. Blieben Fortschritte in den nächsten ein, zwei Jahren aus, werde sie umdenken müssen.

Noch lebt er, der Traum von der grossen Karriere. Vorderhand gibts im Elternhaus zu Abend statt ein Goldsteak in Dubai. Und eine Luftmatratze statt der Superyacht.