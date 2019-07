Wenn Kinder sich entfreunden

Elternfreundschaften sind wichtig und unterscheiden sich signifikant von anderen Freundschaften. Klar spielen Sympathien und Gemeinsamkeiten auch hier eine wichtige Rolle. Aber es hängt eben auch stark davon ab, wie die jeweiligen Wochentermine und Alltagssituationen zusammenpassen. Die Eltern des besten Freundes meiner jüngsten Tochter arbeiten im Schichtdienst. Sie sind nett, engagiert und witzig – und gemeinsam mit meiner Lebenskomplizin und mir bedauern sie seit mehreren Monaten, dass wir kein Play Date für die Kinder hinbekommen. Aber egal wie sympathisch wir uns sind: Es wird nicht passieren. Mit anderen ist man sich vielleicht anfangs nicht ganz so sympathisch, kann aber entlang eines halbwegs synchronen Terminkalenders eine elternfreundschaftliche Beziehung entwickeln und sich allmählich sympathischer werden.

Bis zu dem Punkt, über den wir hier auch sprechen müssen: Die Kinder entfreunden sich. Dafür müssen sie sich nicht mal verkracht haben oder hassen wie die Pest. Es reicht, wenn das eine Kind immer noch auf Feuerwehrmann Sam abfährt, während das 6 Monate ältere Kind davon allmählich gelangweilt ist und sich nun lieber an grösseren Kindern orientiert. Oder dass die Freundschaft den Wechsel in zwei unterschiedliche Schulen nicht übersteht, weil die jeweiligen Einrichtungen viel zu viel von der Sozialkompetenz der Kinder binden, mit der sie sich neue notwendige(re) Freundschaften aufbauen.

Gerade wenn es ohne grosses Drama abging, fällt es schwer, die mühsam etablierte Elternfreundschaft aufzulösen. Denn die Gründe dafür wirken so trivial, dass man sich immer wieder bei dem Gedanken erwischt, man könnte die beiden doch ruhig noch mal zusammenstecken. Schliesslich hassen sie sich ja nicht. Aber nein: Kinder haben ein Recht darauf, sich mit dem oder der nicht mehr treffen zu wollen und Eltern haben das zu respektieren. Also begräbt man die Hoffnung auf die nächsten Dänemarkferien. Auf dem langweiligsten Elternabend aller Zeiten flüstert man sich keine Witze mehr zu. Und man bringt dem anderen auch keinen Kaffee mehr zum Spielplatz mit, den man entspannt in der Nachmittagssonne trinkt, und quatscht über dieses und jenes, während die Kinder ihr Ding machen. Aus. Vorbei!

Es gibt natürlich notorisch optimistische Eltern, die meinen, dass man ja trotzdem befreundet bleiben könnte. Mit 14 Jahren Erfahrung als Vater und 4 Kindern muss ich Sie (und auch mich) da leider enttäuschen. Das klappt fast nie. Denn dann müssten beide Elternpaare ihre Kinder wegorganisieren, um sich nur als Freunde begegnen zu können. Und das in einer Lebensphase, in der man sich auch deshalb mit den anderen angefreundet hat, weil genau das so gut wie unmöglich ist.

Dutzende Termine schieben, damit man sich Wochen später mal sehen kann – das macht man vielleicht für die beste Freundin oder den ältesten Freund. Gerüchteweise auch für die Familie. Aber es hat einen Grund, warum Eltern auf dem Parkett der Sozialkontakte phasenweise wie vom Erdboden verschluckt wirken. Das alles ist harte Arbeit.

Deswegen hört man irgendwann auf, sich bei einem zufälligen Zusammentreffen in der Kita überschwänglich zu umarmen, während die Kinder genervt daneben stehen. Stattdessen nickt man sich quer über den Spiellatz zu und deutet mit einem matten Lächeln auf den Kaffeebecher in der Hand.

Mit diesem resignierten Lächeln das sagt: «Das ist alles sehr traurig, aber da müssen wir jetzt durch.»

