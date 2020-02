Fasnacht Langenthal – Wenn Gemeinderäte lieber ins Portemonnaie greifen Die Politiker haben gestern die Fasnachtszeitung «Päng» erhalten – allerdings nicht umsonst. Jetzt können die närrischen Tage in Langenthal beginnen. Tobias Granwehr

Stadtpräsident Reto Müller und Fasnachtsober Stefan Spahr sind offensichtlich begeistert von der neuesten Langenthaler Narrenpostille. Bilder: Beat Mathys

Die Übergabe der Langenthaler Fasnachtszeitung «Päng» an die Gemeinderatsmitglieder findet zwar stets im kleinen Rahmen statt. Nichtsdestotrotz ist sie so etwas wie der Startschuss zur fünften Jahreszeit in der Stadt. Immer am Mittwoch vor der Fasnacht dürfen die Politikerinnen und Politiker den «Päng» als Erste lesen.