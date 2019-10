Wenn Frauen mehr verdienen als ­Federer und Nadal

4000 junge Fans beim ­Training von Li Na

Die Entwicklung in China wurde nur möglich durch den Support der Regierung, ohne den im Riesenreich gar nichts geht. Beschleunigend wirkten einheimische Vorbilder wie die Olympiasiegerinnen im Doppel 2004 und natürlich Li Na. Der Megastar, aufgewachsen in Wuhan, wurde letzte Woche für ihre Aufnahme in die Hall of Fame geehrt, und als sie eine Trainingsstunde mit Kids abhielt, sassen 4000 junge Fans auf den Rängen und hätten auch gern mitgespielt.

«Sobald es auch bei den Männern chinesische Champions gibt, wird das die Tennis-Landschaft massiv verändern.» Alison Lee, Vizepräsidentin ATP-Tour

Auch bei den Männern gibt es mittlerweile eine Vielzahl Turniere im Reich der Mitte: 4 ATP-Events und 14 Challenger, dazu kommen zahlreiche Future-Turniere. Was immer noch fehlt, sind starke Chinesen: Der bestklassierte Spieler, Bai Yan, belegt Platz 222 und steht damit auf dem gleichen Rang wie Ma Shuyue, Chinas Nummer 12 bei den Frauen. Alison Lee, Vizepräsidentin der ATP-Tour, glaubt an einen baldigen Wandel: «Sobald es auch bei den Männern chinesische Champions gibt, wird das die Tennis-Landschaft massiv verändern.»

Dass der Appetit auf Männertennis in China riesig ist, kann jeder bestätigen, der einmal ein Training von Roger Federer oder Rafael Nadal in Shanghai verfolgt hat. Und auch letzte Woche füllten mehr als zehntausend Fans den Centre Court in Wuhan, als Thiem und Fabio Fognini den Finaltag der Frauen mit einer Exhibition eröffneten.

Tennis soll schneller ­wachsen als alles andere

Generell boomt das Tennis in China auf allen Stufen. Das hat auch die Hall of Fame erkannt. Vor wenigen Tagen zeichnete sie an der ITF-Generalversammlung in Lissabon den chinesischen Verband mit einem Entwicklungs-Award aus. Vizepräsident Liu Wenbin versprach weitere Schritte: «Dieser Award ist eine Anerkennung für die Efforts, die wir gemacht haben, um unsere Mission zu erfüllen, dass Tennis der am schnellsten wachsende Sport in China wird.»

Die Preisgeld-Bestmarke dürfte indes nicht lange halten. Steve Simon gibt sich keinen Illusionen hin: «Im nächsten Jahr wird die ATP nachziehen.» Er kann dies aber gelassen nehmen, die Zahlen von Shenzhen werden in den nächsten Wochen weltweit Aufmerksamkeit erregen. «Damit haben wir ein klares Statement ausgesandt, das weit über das Tennis hinausgeht», sagt Simon. Und lächelt.