Homeschooling in Boltigen – Wenn der Lehrer per Video unterrichtet Homeschooling ist eine für Lehrkräfte, Schulkinder und Eltern gleichermassen neue Situation: Spannend und herausfordernd. Doch die fehlende Zwischenmenschlichkeit belastet. Kerem S. Maurer

Zacharias Borer als Lehrkraft auf dem Bildschirm – so erleben ihn seine Boltiger Schülerinnen und Schüler. Foto: Kerem S. Maurer

Einmal in der Woche, am Freitag, versendet die Schule Boltigen per Mail Pflichtaufgaben sowie freiwillige Zusatzaufgaben an ihre 120 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 9. Klasse. Oberste Priorität für die Boltiger Lehrkräfte hat dabei die Familienharmonie zu Hause. Weder die Kinder noch ihre Eltern sollen überfordert werden.