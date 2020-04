Abfallentsorgung in Burgdorf – Wenn der Ghüder lautlos fährt Wer den Klimanotstand ausruft, muss auch entsprechend handeln: Die Baudirektion Burgdorf will für 665’000 Franken ein Kehrichtfahrzeug kaufen, das rein elektrisch betrieben wird. Urs Egli

Ein Kehrichtfahrzeug mit Elektromotor würde zwar weniger Emissionen verursachen, aber an der harten Arbeit der Belader ändert sich nichts. Foto: Daniel Fuchs

Georg Brechbühl sollte recht behalten. Als die Stadt Burgdorf vor drei Jahren ein neues Kehrichtfahrzeug mit Dieselmotor und elektrisch betriebener Abfallpresse kaufte, prognostizierte der Chef des Burgdorfer Werkbetriebs: Die Zukunft wird vollelektrisch sein. Nun ist es bereits so weit. Für knapp 700’000 Franken will die Stadt einen Kehrichtwagen kaufen, der komplett elektrisch betrieben wird. Noch konnte das Fahrzeug nicht bestellt werden, zumal der Stadtrat, der den Kredit bewilligen muss, als Folge der Corona-Prophylaxe im März nicht tagen konnte. Dies soll nun am 11. Mai nachgeholt werden. Vorausgesetzt, die Vorgaben des Bundesrates erlauben den Parlamentsbetrieb.