Wegen Pilzkrankheit: Zahlen wir bald mehr für Bananen?

Betroffen seien zwei Bioplantagen in Kolumbien. «Glücklicherweise befinden sich diese nicht im Hauptanbaugebiet, sondern etwas entfernt», sagt Martin Blaser, Bananenexperte von Fairtrade Max Havelaar. «Man wusste es schon lange, dass die Krankheit auch Lateinamerika erreichen kann.» Gegen den Pilzbefall könne man grundsätzlich nichts machen. Auffällig sei, dass bei Mischkulturen TR4 weniger aggressiv sei. Doch den Anbau auf Mischkulturen umzustellen, sei derzeit nicht realistisch. «Der Bananenanbau ist hochindustriell, hochintensiv. Da wird um jeden Rappen gekämpft», sagt Blaser. Was passiert mit dem Preis?

Auch wenn es noch dauern könnte: Über kurz oder lang werde der Pilz auch in den Hauptanbaugebieten der Länder in Lateinamerika landen, sagt Blaser. Die Auswirkung ist klar: «Es wird auch danach noch von dieser Banane geben. Die Frage ist nur, zu welchem Preis?» Als Beispiel fügt Blaser den Fall Australien an. Das Land produziert selber Bananen und hat deshalb einen sehr abgeschotteten Markt. Nachdem die Krankheit dort wütete, stieg der Preis auf 9 Franken pro Kilo Banane. Zum Vergleich: In der Schweiz kostet ein Kilo Billigbananen zurzeit 1.40 Franken. Solche Tiefpreise könnten bald der Vergangenheit angehören, sagt Blaser.

Noch sind aber bei Schweizer Detailhändlern keine Preiserhöhungen zu erwarten. Für die Migros, die grösste Playerin auf dem Schweizer Bananenmarkt, wäre eine weitere Verbreitung der Krankheit aber ein Problem. Man beschaffe Bananen zwar in verschiedenen mittel- und südamerikanischen Ländern, wie Ecuador, Costa Rica, Panama. Aber auch in Kolumbien. «Natürlich hätte eine Ausbreitung von TR4 in ganz Kolumbien Auswirkungen auf die Beschaffung», sagt ein Sprecher.