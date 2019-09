Was ich meinen Söhnen nicht beibringen kann

BERGGIPFEL BENENNEN

Egal welcher Berggipfel, egal welcher Fluss oder See – mein Vater kannte den

Namen. Diese Superkraft beeindruckte mich schon als Kind, zumal er sich sein

Wissen nicht in irgendeinem Hochschulstudium, sondern mit dem mühsamen

Studieren von Karten selber angeeignet hatte. Umso verwunderlicher, dass rein gar

nichts davon bei mir hängengeblieben ist. Fragen wie «Papi, wie heisst dieser Berg

dort?» beantworte ich darum mit «Wer hat Lust auf ein Schoggistängeli?»

SACHEN REPARIEREN

Ich habe zwei linke Hände. Zumindest vermute ich das, da ich sie seit dem

Werkunterricht eigentlich nie mehr als Werkzeuge genutzt habe. Irgendwie schade,

denn Dinge zu reparieren oder selber zu bauen, bedeutet, sie besser zu verstehen.

Somit ist mein praktisches Manko wohl auch eine Wissenslücke. Gott sei Dank lässt

sich diese heutzutage aber einigermassen einfach stopfen. Egal ob Velopneu-

Wechsel, Lampenmontage oder Flugzeugturbinensanierung – auf YouTube findet

sich für alles ein Spezialist. Fazit: Nur mit Handy ein handy man.

TIERE TÖTEN

Mein Papa begleitete seine Kollegen zwar gerne zur Jagd, drückte sich aber stets

vor dem entscheidenden Schuss. Wie schon meinem Vater fehlt auch mir das

Archaische. Das Erlegen, Ausbeinen oder Ausnehmen von Tieren überlasse ich

darum gerne Metzgern, Köchen und anderen Blutsbrüdern. Feige? Stimmt. Und ein

Grund mehr, endlich Vegetarier zu werden.

FUSSBALL SPIELEN

Auf die skurrile Auswahl von Sportarten, die ich in meiner Jugend betrieben habe,

möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Nur soviel: Fussball gehörte nicht dazu.

Mancher Tschuti-Bueb mag sich daher vielleicht über meine Ballkünste

krummlachen. Für meine Söhne war’s allerdings halb so schlimm. Denn ich habe mit

ihnen zusammen das Fussballspielen geübt, (einigermassen) gelernt – und sogar

Spass daran gefunden. Der Nachteil: Langsam aber sicher haben mich beide

überholt. Wenn ich nicht ein drittes Kind zeuge, gehen mir bald die bezwingbaren

Gegner aus.

Der Beitrag 5 Dinge, die ich meinen Söhnen nicht beibringen kann erschien zuerst auf Mamablog.