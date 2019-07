Was die Smartphone-Banken taugen

Revolut, Neon, Zak, Yapeal heissen einige der neuen Anbieter, die klassischen Banken ihr ­Geschäft streitig machen. Dass bei ihnen ein anderer Groove herrscht, zeigt sich schon mit der ersten Antwort per Mail: Anstelle der üblichen Anrede «Sehr geehrter Herr» steht ein schlichtes «Sali». Die Höflichkeitsform «Sie» ist bei diesen Fintech-Start-ups nicht mehr angesagt, selbst erfahrene Banker in diesen Firmen verwenden das Du und geben sich so einen jugendlichen Anstrich.