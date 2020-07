Leserfragen zu Pflanzen und Tieren – Was blüht oder krabbelt da? Gesucht sind der Name einer Pflanze mit Blüten in kräftig violetter Farbe sowie der Name eines Käfers mit langen Fühlern. Wer kann weiterhelfen?

Wie heisst diese Pflanze mit den violetten Blüten? Foto: Elisabeth Beck

Bereits seit einigen Jahren wächst bei Elisabeth Beck im Sommer diese Pflanze und beschert der Blumenliebhaberin über eine längere Zeit hinweg violette Blüten. Wenn der Winter vorbei ist, könne sie jeweils Wurzelteile mit einer Länge von zwei Zentimetern aus der Erde graben. «Diese lege ich in frische Erde. Bei Zimmertemperatur und mit angemessener Feuchtigkeit beginnen sie zu keimen», schreibt die Leserin aus Niederönz in ihrer Mail ans Forum.

Wie sie die «dekorative Pflanze» jedes Jahr aufs Neue zum Blühen bringt, dass weiss Elisabeth Beck bestens. Nicht bekannt ist ihr der Name der Pflanze, und so wendet sie sich mit dieser Frage an die Forum-Leserinnen und -Leser.

Was für ein Käfer ist das? Foto: Barbara Wenger

