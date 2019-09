Warum wir Mütter trinken

DIE GESPRÄCHE. Seien wir ehrlich: Nicht viel von dem, was Kinder bis etwa sechs Jahre erzählen, ist interessant. Natürlich gerät aus Versehen mal etwas Naiv-Poetisches in den Schwall, aber das Allermeiste hat einen Informationswert von Null. Das Schlimmste: All die Witze ohne Pointe, über die man sich aber leicht angeschickert viel überzeugender ganz doll amüsieren kann.

DIE ANDEREN ELTERN. Die, die eben keinen Alkohol brauchen, weil sie es so, so schön finden, ihren Kindern dabei zuzusehen, wie sie Sand in die Ohren eines anderen Kindes füllen und weil sie die Gespräche über Gaggifanten und Furzoparden mit geschärften Sinnen geniessen wollen. Die, die ihre Kinder ständig fotografieren und posten müssen, weil die Welt an dieser Herzigkeit genesen soll.

DER GERÄUSCHPEGEL. Kinder sind einfach unfassbar laut. Sie schreien ständig. Sie heulen ständig. Sie trampeln und stampfen und trommeln und posaunen und quietschen. Mit jedem Schluck tun die Ohren ein bisschen weniger weh.

DER DRECK. Kinder können bis ins Teenageralter nicht essen, zähneputzen, händewaschen, spielen oder einfach existieren, ohne dass es es eine verdammte Sauerei gibt. Wie soll man denn nicht dauergenervt sein bei all der Putzerei? Genau, Alkohol.

DIE FREUNDE. Kinder haben bestenfalls Freunde und allerbestenfalls sind die okay. Wenn nicht, muss man aushalten, dass total blöde, hässliche, nervige Kinder einem die Regale ausräumen und den Kühlschrank leerfuttern und das eigene Kind wird in dieser Gesellschaft oft auch nicht unbedingt toller. Als schöntrinken? Absolut.

DIE EGOZENTRIK. Schau mich an! Hallo! Hallo! Hallo! Schau mal! Schau wie toll ich das kann! Nicht wahr, ich mach das toll? Wie toll mach ich das? Hat das schon mal jemand toller gemacht als ich? (Nein, es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit auf der ganzen Welt jemand toller Joghurt gegessen als du. Prosit.)

DIE LANGSAMKEIT. Alles… dauert… ewig. Bisschen angetrunken ist man selber auch langsamer.

DER EKEL. Rotzverschmierte Nasen, Popel in den Haaren, eingespeichelte Essensreste überall, vollgekackte Windeln, ohne Rücksicht platzierte Fürze, Schorf auf dem Kopf, Sabber.

DIE SORGEN. Kinder verletzen sich ständig, sie fallen einfach so auf die Fresse, sie gehen weg, ohne was zu sagen, sie wollen nichts von dem essen, was auf den Tisch kommt, aber alles, was auf der Strasse liegt und giftig aussieht. Sie sind am Leben. Auf dieser Welt. Wir wissen, was noch alles auf sie zukommt. Grosser Kloss, runterspülen.

Die Autorin schreibt anonym.

