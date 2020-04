Kantönligeist in Corona-Zeiten – Warum im Kanton Freiburg die Autos sauber sein dürfen Im Kampf gegen Corona hat Bern die Autowaschanlagen geschlossen. Das schafft links und rechts der Sense Verwirrung – denn Freiburg lässt die Betriebe gewähren. Stephan Künzi

In Flamatt läuft das Geschäft: Autowaschanlagen dürfen im Kanton Freiburg offen halten, Bern dagegen hat das Gewerbe im Kampf gegen das Coronavirus vorübergehend stillgelegt. Foto: Nicole Philipp

Corona breitet sich weltweit aus – doch fast könnte man meinen, das heimtückische Virus sei dies- und jenseits der Sense nicht gleich gefährlich. Aufmerksamen Beobachtern ist nämlich aufgefallen, dass am rechten Ufer verboten ist, was am linken längst wieder zum Alltag gehört. Konkret: Während die Berner auf der rechten Seite mit ihren schmutzigen Fahrzeugen noch immer vor geschlossenen Waschanlagen stehen, können die Freiburger auf der linken Seite ihre Lieblinge bereits wieder genüsslich aufpolieren. Was in diesen von starkem Pollenflug geprägten Tagen hochwillkommen sein dürfte.